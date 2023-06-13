國內零售業5月恰逢母親節檔期和畢業季，民間採買、送禮需求增加，加上去年新冠疫情造成基期偏低，根據經濟部統計，5月營業額動向指數不論按家數或營業額計算都在50以上，集雅社受惠於母親節檔期、節能家電補助、全民普發6000元等，5月合併營收持續正成長，累計1至5月合併營收16.18億元，年增8.33%。

集雅社表示，夏天為空調產品銷售旺季，經濟部去年宣布，2025年起冷氣能源效率規定將提升3%至5%，連帶使得冷氣季節性能因數(CSPF)一級能效的基準值將從現行的5.92提升到6.23，每提高0.1可省下約2~3%的冷氣用電，集雅社家電規劃師可協助依照消費者的場地大小需求加以規劃，確保空調的冷房效率表現，避免家中養出吃電怪獸，集雅社也看好這項規定可望帶動部分消費者汰換使用多年的舊冷氣；另一方面，家電規劃師的服務不僅限於家電，音響能否發揮最佳視聽效果，擺放位置和角度絕對是關鍵，集雅社家電規劃師會根據消費者擺放音響的空間大小和位置，為顧客挑選最適合的音響產品，客製化服務可望成為推升公司業績的助力。