小編今天（13）日精選5件不可不知的國內外財經大事。星宇航空（2646）將在30日召開股東會，股東會紀念品揭曉，答案就在開會通知單上，送「千元機票折扣碼」，創意就來自董座張國煒。

【1】張國煒出奇招 星宇股東會紀念品：千元機票折扣碼

根據集保統計資料顯示，截至6月9日，星宇航空股東人數75,782人，創新高。近期逾7.5萬股民陸續收到開會通知書，通知單上有一個QRcode「千元機票折扣碼」，股民掃碼，前往星宇股東優惠專區，輸入股東戶號、出生日期、證件號碼，就可以領取1000元折扣碼，限台北出發，適用開票日為今（12）日至12月31日，出發日期為9月1日至12月31日可使用。

【2】晶圓代工四天王 營收兩樣情

目前雖是五窮六絕電子淡季，惟四大晶圓代工廠業績表現各異，龍頭廠台積電產能利用率回升，5月合併營收呈月增19.4％、年減4.9％，顯見先進製程仍具強勁韌性。然而成熟製程未見明顯回溫，包含力積電、世界先進5月營收同步滑落，分別月減4.03％及12.04％，預估第二季成熟製程投片量仍有限。聯電5月合併營收則微幅月增1.7％，已有跟上大哥逐步回溫腳步。

【3】真AI半導體四強 目標價創高

半導體成長重心典範轉移降臨！摩根士丹利證券指出，半導體產業增長動能由行動運算正式進入人工智慧（AI）主導時代，點名台積電、創意、世芯-KY、京元電受惠，確立台積電上看「7」字頭樂觀氛圍；此外，創意、世芯-KY目標價雙雙飆高，市場最高價來到1,800元與1,920元，大有互別苗頭企圖。

【4】百萬股民領錢了！這檔ETF配息紅包今天入帳、配息率衝6％

有百萬股民的新國民ETF-國泰永續高股息ETF股東們注意！今年第二次配息0.27元，股息在12日已入帳，若以當期配息率來看是1.5％、年化配息率達6.1％！國泰投信指出，就5月17日除息後來看，僅費時3個交易日即順利完成填息。

【5】11檔權值股 爆量創高

電子五哥漲多爆量拉回，多頭指標重回台積電（2330）12日站上前高、收574元，創14月來新高，鴻海（2317）寫近九個月新高，台達電（2308）收336元大漲13元，股價市值雙創高，市值排名躍居至第五高。這三檔個股大漲共貢獻台股近百點。