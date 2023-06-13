名嘴朱學恒遭國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷，他除了對鍾沛君及社會大眾道歉，更無限期停止公眾活動，強調願意承擔後果及法律責任，昨(12日)甚至到北檢「告發自己」，對此，資深媒體人莎莉夫人表示真正狠的人並非鍾沛君，而是朱學恒，引發網友熱議。

莎莉夫人指出有網友表示鍾沛君選在朱學恒直播當下，揭露遭他性騷的不堪過往，將對方殺個措手不及，對此，她坦言鍾沛君行為相當勇敢，但朱學恒卻是真正的狠角色，在強吻對方後，不僅狂妄表示：「反正妳明天也不會記得」，事後還同台痛批別人性騷擾行為不要臉，接著點出政論節目邀約時，來賓都會知道名單有誰，因此朱學恒明知道鍾沛君會出席，卻沒有迴避同台，無疑自毀承諾在先。

對於有人質疑為何鍾沛君不迴避？莎莉夫人表示朱學恒立過切結書，允諾盡可能遠離鍾沛君，因此該主動退掉通告的是他，對於有些人會勸誡被性騷的人，不要過度張揚，不需要「讓自己被別人側目？何必毀了他人(性騷犯）前途？」莎莉夫人強調這些人做出性騷舉動時，都不顧及前途名聲在自毀前程，又何必替他們的未來著想。

莎莉夫人指出曾跟鍾沛君共事過，她當年結束和模特兒經紀公司合約後，便轉行當記者，不過在主管不看好的情況下，從基層做起卻沒有喊苦，更展現出對記者工作的熱忱，之後一路做到主播，更轉戰政壇當起市議員為民喉舌，主要在於知道自己的使命，奮力朝目標前進，讓她大讚：「鍾沛君和其他站出來為自己發聲的人一樣，她們不是『狠角色』，而是勇敢又努力生活的人」。