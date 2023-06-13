台中市霧峰分局偵查隊劉姓小隊長涉嫌偵辦毒品案洩密，檢警昨天到分局搜索並帶回劉偵訊調查，訊後，認為劉涉犯洩密等罪嫌重大，並進一步追查貪汙案情，於深夜以涉犯5年以上重罪，並有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院漏夜開羈押庭審理，今天清晨裁定羈押禁見。

據了解，霧峰警分局近期偵辦網路販賣大麻毒品案件，展開向上溯源跟監蒐證時，察覺嫌犯對警方的查緝行動似乎有所防備，懷疑有人洩密，主動報請檢察官調查，經檢警調查發現偵查隊劉姓員警涉有嫌疑。

檢察官昨天下午帶著憲兵隊到豐原分局搜索、當眾帶走劉，檢方偵訊後，深夜向台中地院依洩密、貪汙等罪嫌向法院聲請羈押禁見， 法官漏夜開羈押庭審理、今天清晨裁定羈押禁見。

霧峰警分局表示，全案由分局主動報請偵辦，劉經檢方經聲押獲准，分局將依法予以停職處分，並追究相關人員考監責任。

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