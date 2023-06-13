據美國之音報導，美國政府當地時間12日將43個實體列入出口管制名單，原因是這些實體參與培訓中國軍事飛行員和從事其他威脅美國國家安全的活動。被列入名單的包括先豐服務集團(Frontier Services Group Ltd)，這是一家安保和航空公司，此前由埃里克·普林斯(Erik Prince)經營。實體名單上的公司因從事被視為違反美國利益的活動而被限制獲得美國的出口產品。

同樣在名單上的還有南非試飛學院(Test Flying Academy of South Africa)，這所飛行學校因招募英國退役飛行員來訓練中國軍事飛行員而受到英國當局審查。

報導稱，本次受到管制的公司包括先豐服務集團在中國、肯尼亞、寮國和阿拉伯聯合大公國的分部、南非試飛學院在南非、中國、阿拉伯聯合大公國和英國的分部以及中國航空工業集團(AVIC)在中國和南非的實體。這些航空相關公司因利用西方和北約資源向中國軍事飛行員提供培訓而被列入名單。

報導稱，總共有31個中國實體此次被添加到名單中，其中一些是因為收購原產於美國的物品以支持中國的軍事現代化，例如超高音速武器的開發。

例如，上海超算科技有限公司(Shanghai Supercomputing Technology Co Ltd)因提供基於雲的超級計算能力以支持超高音速研究而被列入名單。

9家中國和巴基斯坦公司因為對巴基斯坦彈道導彈計劃和其他武器的貢獻而被管制。

還有2家公司被列入名單是因為其幫助中國實施侵犯人權的行為，包括鎮壓新疆的維吾爾族穆斯林和其他少數民族成員。聯合國專家和人權組織估計，近年來有超過100萬人被關押在新疆地區的營地，其中主要是維吾爾人其他穆斯林少數民族，許多人表示他們受到意識形態訓練和虐待。但中國政府否認了所有虐待指控。

此外，美國還將拉脫維亞公司纖維光學解決方案(Fiber Optic Solutions)從實體清單中去除。該公司生產光纖陀螺儀和其他設備，去年12月因其對俄羅斯軍事和國防工業基地的幫助而被加入清單。

埃里克·普林斯(Erik Prince)是一名私人安保高管，也是安保公司黑水(Blackwater)的創始人。普林斯在領英(LinkedIn)上的個人資料顯示，他2014年到2021年間擔任先豐服務集團董事會副主席。