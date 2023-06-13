今年法網男單登基的喬柯維奇（Novak Djokovic）即使已經締造空前的四大賽23冠紀錄，他決定還是謙虛一點比較好。喬柯維奇賽後對媒體說：「我不想說我是史上最棒的，這樣說就不尊重其他人了。還有別的年代的球員，我沒有資格這樣說。當你講到歷史，那就是大滿貫與世界排名第1的時間，兩個紀錄都給我破了。」

每個年代都有屬於該年代的偉大選手，單是在喬柯維奇的年代就碰上另外兩位天王費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafa Nadal），3個人都自謙不是史上最強。喬柯維奇坦承：「過去15年我花很多時間想著這兩個人，領先納達爾的感覺非常美妙，我能有今日都是因為他們兩人促使我不斷進步。」

法網紅土賽事並不是喬柯維奇的專長，「我的狀況不太好，表現也不太好，但我贏了。」喬帥指出，任何對手和他打五戰三勝的大滿貫賽，難免都會有壓力，他充分利用這項優勢。準決賽的強敵阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz Garfia）就是因為緊張過度導致肌肉抽筋，阿卡瑞茲表示「生涯從未這麼緊張」。

女網天后小威廉絲（Serena Williams）也拿了大滿貫23座單打冠軍，不過女子賽事是三戰兩勝，容錯率更低一些。如果男子大滿貫也只打三戰兩勝，喬帥可能會少拿好幾次冠軍，他在2021年就是輸兩盤之後連贏三盤，納達爾也是在去年澳網落後兩盤再大逆轉。