台北「拉麵公子」拉麵店日前推出大王具足蟲拉麵，引爆話題，雲林知名「圓拉麵」近日也賣起青蛙拉麵，從照片中可見整隻青蛙趴在拉麵上，雙腳扣住湯碗，掀起熱烈討論，有網友表示「比大王具足蟲好多了」，也有人嚇說「真的吃不下去」。

「圓拉麵」昨天在臉書粉專宣布推出新產品「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，使用雲林北港特色美食「青蛙」入菜，不切、不去皮，搭配魚湯湯底、麥寮麵廠麵條、海線蛤仔、莿桐蒜頭、台酒米酒及蔥花，每天限定6碗，一碗250元。

店家透露，今天至周五（16日）晚餐時段都還有名額，並提醒客人如果只是想拍照、獵奇，浪費食物將酌收100元工本費。

青蛙拉麵曝光後立刻掀起熱議，許多網友驚呼「台灣人真的無極限」、「我到底看了什麼」、「整隻直接擺在眼前，真的吃不下去」、「大王比這個讓我有食慾多了，我看到青蛙就想到標本。」

也有敢吃蛙肉的網友表示「青蛙還勉強，大王具足蟲真的不行」、「可惜太遠了，不然我真的敢吃欸」、「北港圓環青蛙湯真的讚」。

「圓拉麵」近日推出青蛙拉麵，整隻青蛙入菜引發熱議。（圖／圓拉麵提供）