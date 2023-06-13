有網友在玉山國家公園目擊，一名女山友在2名男姓友人的協助下，攀爬「玉山登山口」石碑，象徵另類「攻頂」，誇張行為讓他看傻眼，照片引發網友熱議，不少人直呼女山友犯了登山者的大忌，怒罵「有病記得要去看醫生」，對此玉管處表示，雖沒有法源可開罰，但會聯絡女山友當面告誡。

原PO昨（12）日於臉書社團《登山通報站》上傳一張照片，只見一名女山友到玉山登山口，爬上「玉山登山口」石碑，一旁還有2名男姓友人協助，讓他看得目瞪口呆，直呼「這樣可以？」

女山友的舉動引來網友砲轟，「真的不妥，玉山聖地，要心存敬畏之心」、「有病記得去看醫生、摔了是不是又要國賠？」、「網美=亡美」、「這真的是猴子欸，跟塔塔加的動物好像」、「攻頂！玉山登山口的頂？」、「另類登頂？有厲害嗎？」、「登山者大忌」。

玉山國家公園管理處表示，由於女子僅攀爬無破壞行為，沒有法源可開罰，但不排除聯絡該名女山友，當面告誡、勸導，同時玉管處也在臉書粉專發文勸導，提醒網友勿模仿。