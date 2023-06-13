周一收盤，道瓊指數漲189.55點或0.56%，報34,066.33點。標普500指數漲40.07點或0.93%，報4,338.93點。那斯達克指數漲202.78點或1.53%，報13,461.92點。費城半導體指數漲116.69點或3.31%，報3,641.66點。

標普500指數11大類股漲多跌少，科技股漲2.07%，漲幅最大；其次為非必需消費類股漲1.74%，通訊服務類股漲1.20%。受油價重挫拖累，能源股下跌0.97%，表現最疲弱。

重磅科技股全面收高，特斯拉漲2.2%，連漲第12個交易日，創下最長紀錄。

蘋果和微軟各漲約1.5%，今年以來分別上漲41%和38%。

蘋果收在183.79美元，創下歷史新高。

在重量級的亞馬遜、蘋果、特斯拉上漲帶動下，現在標普500指數已經從2022年10月的低點反彈21%，就通俗的定義而言，華爾街股市已處於新牛市。

美國勞工部周二公布的消費者物價指數（CPI）料將顯示5月通膨略為降溫，但核心通膨恐仍僵固。周二也是聯準會為期兩天的會議首日。

根據芝商所Fedwatch工具，交易員認為美國央行周三會後宣布維持利率在介於5%～5.25%的機率為76%，同時押注7月升息的機率為71%。

數據顯示儘管利率升高，但美國經濟仍然強韌，這也反映在最近美股漲勢明顯從科技股擴散到能源股、工業股和小型股等對經濟動向較為敏感的景氣型股票。

上周五高盛以美股漲勢擴大為由，將標普500指數到年底時的目標價從4000點上修到4500點。

標普500指數上漲與下跌股數比為2:1。

標普500指數有24檔成分股創新高、3檔創新低。那斯達克指數有107檔成分股創新高、68檔創新低。

美國交易所交易量總計為102億股，前20日均量為106億股。