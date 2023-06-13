AI金融科技協會指出，金融科技產業在國際數位創新領域具有上兆的市場前景。然而，台灣的金融科技產業在金融創新方面仍然面臨著技術、法規、治理多方面的挑戰。

為了促進台灣金融科技產業的快速發展，配合國家政策，協助各方金融資源快速注入產業的數位轉型，提高民間中小企業的競爭力，AI金融科技協會攜手數位發展部數位產業署、三大智庫、工業技術研究院、普匯金融科技以及多家銀行共同舉辦「AI金融科技發展論壇」。本次活動匯集了政府單位、銀行、學校和產業多方專業力量，通過論壇探討AI金融科技走入企業應用中所面臨的挑戰和問題，共同研究和交流未來的解決方法和發展方向。

本次「AI金融科技發展論壇」將邀請到立法院副院長蔡其昌開場致詞，將進行四場議程，包括：台灣金融科技現況與未來發展、目前討論度高的生成式AI應用，另外，還有金融科技創新與創業及OpenBanking與中小企業經濟。

參與座談的有AI金融協會理事長姚木川、數位發展部數位產業署署長呂正華、金融科技發展與創新中心執行秘書胡則華、行政院國發基金副執行秘書蔡宜兼、台灣財務工程學會理事長張傳章、康和證券董事長鄭大宇、台灣金融研訓院院長黃崇哲、全盈支付總經理劉美玲、元大銀行副董事長周筱玲、阿爾發證券投顧董事長陳志彥等數10位專家學者及業者。