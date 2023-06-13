台灣樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」先前受邀到美國大聯盟表演，並與二刀流球星大谷翔平合照，怎料之後有網友批評TVBS女記者趁空檔時間鑽進休息室，想趁亂訪問大谷翔平，引來天使隊球團揚言封殺，對此，電視台隨即道歉，記者本人則時隔約2周，於12日深夜發文致歉「我真的做錯了」。

張良瑜12日深夜透過IG限時動態表示，剛下班的她要與大家說一下心裡話，因為當天播節目時，網路湧入大量留言，不論是鼓勵還是批評「我都概括承受，因為我真的做錯了～。」

然而，透過這次的經驗，張良瑜深刻體認到自己仍有許多不足「日後會更需心學習」，同時也會自我提醒要更加謹慎，別辜負一直以來支持她的粉絲，「希望能經一事長一智，努力做出更好的報導！！！」

張良瑜深夜發文致歉。（圖／擷取自張良瑜IG）

事實上，TVBS在事件爆出後，隨即鄭重致歉並強調：「面對此次失誤，採訪記者已記取教訓，TVBS在訓練與處理流程上也有不足，對於各界的批評指教，TVBS願虛心接受並檢討改進」事後，記者與TVBS已透過長期採訪大聯盟的駐美特派員，向天使隊溝通致歉，並已將相關新聞影片下架。