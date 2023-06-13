日前遭控性騷擾的政治評論員張宇韶，遭爆其實是性騷慣犯，除先前一名民進黨女性前黨工指證歷歷外，現在有更多人站出來說出事實，除了遭他性騷擾外，更透露他在私下瘋狂批評其他同業，甚至直接罵其他名嘴腦殘。

據《鏡周刊》今（13）日報導，張宇韶日前遭控有約泡湯、毛手毛腳等行為，但他僅在臉書稱「公眾人物的言行，本應接受各種檢視審判，包括道德及法律，我早已有所體認，感謝所有指正與關心我的朋友們」，因此有更多被害人站出來，透露張曾要求叫他「親愛的」，且張還說「想好好抱抱妳」，甚至詢問被害人家中附近有無商旅，「難得我也想跟妳風花雪月一下」。

此外，還有被害人指出，張宇韶為了彰顯自己與眾不同，私下還會攻擊其他同業不做功課、上節目都在聊天，包括國民黨立委陳以信、前議員羅智強、名嘴范世平、陳東豪、陳敏鳳、矢板明夫及胡彩蘋等人，全都被他罵過，其中胡甚至被他批評腦殘。

對於更多被害人出面，張宇韶說過去與女性互動，確實有超越分際的地方，若造成對方不舒服，他都反省檢討；至於批評其他同業，僅是對於公共事務的批判，對事不對人。

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