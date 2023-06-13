知名歌手陳綺貞擁有清新氣質及甜美嗓音，擄獲不少粉絲的喜愛，未料昨（12）日遭舊愛鍾成虎指控她雙面人，坦言公司及同仁們一直容忍她的脾氣。對此，陳綺貞本人也曬出律師聲明反擊並要求道歉，此外她也改用的IG帳號，並署名「有有音樂」，與添翼徹底劃清界線，網友也紛紛猜測她的未來動向。

添翼音樂老闆鍾成虎與旗下女歌手陳綺貞過去曾交往10多年，雖然於2019年時宣布早已於2017年分手，兩人依舊以朋友相稱，豈料，鍾成虎昨(12)在臉抒發文爆料，「周刊事件後，她開始出爾反爾，要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司、半夜簡訊情緒霸凌同事、不認先前約定、反反覆覆、不斷提出有別於業界常規的奇怪要求、前員工涉及背信還要去當她助理。」，令陳綺貞女神形象盡毀。

對此，陳綺貞稍早在IG曬出律師聲明，反控添翼創越多年未依契約結算報酬，坦言雙方本就存在爭議，但從未公開爭執內幕，看到鍾成虎發文後，陳綺貞也強調是「不實指控」，更不滿對方絕口不提雙方契約糾紛，「顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論」，也呼籲鍾成虎立刻公開發文道歉、澄清。

此外，有眼尖的網友發現目前她已改用新的IG帳號，並在個人簡介署名「有有音樂」，徹底與添翼劃清界線，而她的演藝好友也紛紛出面力挺她，其中包括五月天阿信，引來網友猜測關注陳綺貞下一步動向，是否有可能投入阿信旗下。