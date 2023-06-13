路透社報導，2024總統大選共和黨提名人選呼聲最高的川普，預計將於美東時間明天下午3時在邁阿密聯邦法院首度為本案出庭。

川普被控非法持有美國國安文件等37項罪名，但他宣稱自己是清白的，並矢言要持續競選，好贏得明年11月的總統大選、重新入主白宮。

本月14日將迎接77歲生日的川普，今天下午搭乘機身印有自己名字的私人飛機，於2時54分降落邁阿密。

支持者聚集在附近一間川普所有的高球俱樂部，川普預計將在此過夜。

川普稍早從新澤西州起飛前，在自創的社群平台Truth Social上寫道：「我希望整個國家都在看激進左派對美國幹了什麼好事。」

儘管深陷多起官司，川普在共和黨選民間的人氣依舊居高不下。

今天公布的路透/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，81%共和黨人認為這些指控是出於政治動機。民調也顯示，川普在共和黨總統候選人提名戰中仍遙遙領先其他競爭對手。

自認為共和黨人的受訪者中，支持川普的達43%，居次的是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），獲22%受訪者青睞。5月初時，川普以49%支持度領先迪尚特的19%，當時迪尚特尚未正式宣布投入選戰。

川普指控民主黨籍現任總統拜登謀劃這起聯邦案件以破壞他的選戰。拜登本人則是持續與本案保持距離，且拒絕對此事置評。