針對立委陳琬惠日前在臉書發文，貼出詐騙主嫌曾耀鋒與前金管會主委丁克華於餐敘合影，大啖高檔美食紅酒；丁克華本人上午發出4點聲明澄清，表示不僅不認識對方，且拍攝當時自己並非主委身分，影射的時間、身分都不對，指控未免可笑。

丁克華的聲明指出，「本人擔任金管會主委期間為105年5月20日至105年10月1日」、「陳委員臉書所附照片的場景為109年10月9日」，丁克華進一步澄清，他那天受邀參加同學私人聚會，並不認識曾耀鋒，且當日出席人員甚多，事前也不知道曾耀鋒出席，他強調是「曾君主動要求拍照，其後也未見過此人。 」

丁克華接著反擊，陳琬惠僅以此照片來影射當時已非金管會主委的他與曾耀鋒熟識，進而推論針對P2P借貸及債權轉讓平台擺爛不管，實為無稽。

最後，丁克華更嚴正宣示，「陳委員此篇貼文已造成本人嚴重困擾與名節傷害，盼能發文澄清，以正視聽。」