已婚的國防部王姓上校特種情報參謀官，3年前在汽車內擁抱及強吻女性同仁，被國防部認定為性騷擾，處分大過1次，他不服提告抗罰，台北高等行政法院認為，記過是懲罰權行使不得提行政訴訟，就算認定可提行政訴訟，軍方認定王男涉性騷擾之懲罰也於法並無不合，裁定駁回王的訴訟。可上訴。

王男2020年8月10日晚上8點多，於北市木柵動物園停車場在其自用小客車上，在車內強行擁抱及親吻女性同仁，她向軍方申訴，王男說，他「雙臂擁抱她，原本要親她，她躲過，就生氣下車，中間她有被我請回車上，聊一聊，我沒有再碰她」否認性騷擾。

軍方認定他性騷擾成立，違犯程度屬重度，處分大過1次懲罰，王男也自請退伍，軍方核准並，他不服懲罰令提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，本件記大過1次之懲罰令，是為嚴明軍隊內男女互動分際、維繫部隊紀律所為之懲罰權行使，王男不得就懲罰令提起行政訴訟，但即使認為他可提撤銷訴訟，法院認為他確有懲罰令所認定之性騷擾行為，經調查屬實，應受懲罰，裁定駁回其訴訟。

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