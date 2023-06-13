華豐（2109）旗下華豐經銷公司轉投資的慕康生醫（5398），12日召開股東常會，並改選董事長，由華豐董事長沈國榮，續任慕康董座。沈國榮說，慕康營運主力，著重學名藥、健康保健食品，及醫療器材等三大領域銷售，在新產品及新客戶的帶動下，預估今年度營運，可望比去年度好。

不過，沈國榮表示，慕康與以色列安全製藥公司產品經銷代理權，因到期未續約，去年影響公司營收約1億元，但為彌補此營收，慕康仍不斷地開發新產品，藉以增加營收。目前公司自主開發的手部顫抖症輔具（EatSofree），與醫院合作臨床實驗，預計今年完成，預定明年可上市銷售。

至於慕康的EatSofree，獲得經濟部工業局創新優化計畫補助，且計畫執行進度，通過審查，且EatSofree產品已獲得美國及歐洲發明專利。

沈國榮說，去年度合併營收2.58億元，年減26.74％，稅後純損679萬元，不如2021年稅後純益1,621萬元，每股淨損0.14元，不如2021年EPS 0.33元。

慕康12日舉行股東常會，並改選七席董事（含獨董三席），慕康董事長，由華豐經銷公司代表人、華豐董事長沈國榮當選；慕康副董事長，由華豐經銷公司代表人、華豐副董丘世健當選。

另慕康去年度新成立的健檢事業，與中國醫藥大學新竹附設醫院合作，包括服務竹科廠商辦理員工巡迴體檢，健檢事業第一年營運小幅獲利，未來不僅持續深耕此領域，並考慮朝中、高階健檢項目發展；甚至往中科／竹科複製此成功模式，可為公司持續產生業務貢獻。

慕康2021年度轉型為醫藥生技通路業，惟新成立健檢事業，雖處創業初期，營收貢獻仍於成長階段，但已取得一定成績。

慕康的客戶來自兩大領域，一是專業醫療院所、醫學中心、及醫療生技相關通路商；另一是各大公司行號，目前以竹科廠商為主，辦理員工的巡迴體檢。

慕康持續聚焦於生技醫療領域，加速代理及研發新一代的產品，讓產品及服務的項目更加多元，且建置電子商務單位，結合O2O的營運模式，因應未來消費者購物型態的改變，提供優質且具臨床佐證的保健產品。

慕康未來考慮將業務範疇延伸至海外，除代理知名品牌外，也銷售公司自有產品至國外，與國外客戶直接接軌與相互交流合作。

慕康亦開發自有品牌醫療相關產品（如慕康小分子霧化器等），為生技產業發展，做出貢獻。