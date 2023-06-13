Ella（陳嘉樺）近日登上大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐第四季》，從初舞台就獲得極高評價，儘管她能歌善舞，但也因為練習量大、太操勞，導致聲帶嚴重到腫脹、不能說話，擦藥還瞬間飆淚，畫面讓人看了很心疼。

Ella日前分享節目幕後花絮，要在2周內準備《山河圖》、《將軍》的表演，把握用餐、搭車、在機場、或是在飛機上等，瑣碎時間練習，她還提到，《山河圖》和《將軍》真的非常難，組員雖然都在各地工作，仍會積極透過群組溝通。

Ella認為，把握舞台沒有別的辦法，就是不斷練習，「練習就是通往完美的道路」，練到成反射動作才可以，但她卻練到聲帶嚴重到腫脹，需要擦藥2次，她在喉嚨上藥時還不適到泛淚，畫面讓人看了很心疼，為了保持絕對安靜，她還在胸前貼「不要跟我講話」的標籤，怕克制不住自己，只好制止別人不要和她講話。

Ella練到聲帶受傷。（圖／嘉樺Ella微博）

果然皇天不負苦心人，表演順利且成功，Ella感性說：「這個過程中雖有辛苦但很享受，還有可愛的隊員們陪伴，讓我非常幸福」，並標記龔琳娜、張嘉倪、徐懷鈺、陳意涵感謝願意選擇她、信任她。