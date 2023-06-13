炎炎夏日，許多人常待在冷氣房、冷飲不離手，一旦暴露在戶外，中暑的機會就會增加。中醫師簡珮珊表示，夏季暑氣以「熱」與「溼」為特點，凡氣溫高於30度，相對溼度高於60％時，就會讓人「燠熱難耐」；若出現頭暈、想吐的輕微中暑現象，可在頸部的風池穴兩側，以刮痧板塗上潤滑油自上往下刮痧，略微出痧為度，讓熱氣透出來，可紓緩症狀。

柳營奇美醫院中醫部醫師簡珮珊指出，每年7至8月是中暑等熱急症至急診就醫的高峰期。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

柳營奇美醫院中醫部醫師簡珮珊指出，每年7至8月是中暑等熱急症至急診就醫的高峰期，任何人都有可能會發生中暑等熱急症，尤其是嬰兒及幼童、大於65歲以上長者、心血管疾病或糖尿病等慢性病患、戶外工作者及運動員等高危險族群更需特別注意。

簡珮珊說，雖然清涼解暑的飲食，可讓人在高溫下感覺舒服，若食用過多，會結合環境中的「溼氣」，造成臟腑脾胃之氣的損傷，可能出現胃腸脹氣、消化不良，或稍微吃到冷的就腹瀉、體力下降、疲倦、全身肌肉沉重、易出汗等「脾溼胃寒」的症狀，因此夏季飲食調養不宜過度溫燥進補，宜應重「健脾胃」。

中醫師簡珮珊提到，在日常飲食中可多攝取一些清涼解暑的食品，也可以協助人體適應炎熱的氣候。（張毓翎攝）

飲食中可多攝取苦瓜、冬瓜、黃瓜、西瓜、葡萄柚等蔬果，另綠豆湯有清熱解毒的功能，紅豆湯、薏仁湯有去溼效果，還有蓮藕、蓮子等都是不錯的飲品。若汗流多了，覺得懶懶、沒元氣，可適量攝取酸味食物，能「歛肺生津，收耗散之氣」、讓人回復體力。

簡珮珊提醒，想降低夏季「暑氣」對健康的威脅，生活上切忌熬夜，太晚睡或熬夜會增加身體的燥熱上火，更難耐高熱天氣，且夏季應多做戶外活動，但要注意保持在通風良好、充分飲水、舒適衣著的狀態下活動，以適應夏季的暑氣，預防中暑。