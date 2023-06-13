國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）現場盛況。（翻攝自臉書）

國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）本周三至周五在德國慕尼黑舉行。昨天晚間，大陸太陽能產業傳出消息，在德國慕尼黑機場，一名常州一家還未上市的太陽能電池零件製造企業高管，才剛下飛機，就被幾個穿制服的人帶走，一時間令同行的同業人人自危。

不過，據財聯社報導，當事人浦永華通過電話告訴記者，自己「被他們叫去調查一下，已經出來了」，剛到當地酒店準備入住。當問及被帶去調查是否涉及大事時，浦永華表示「沒事」。

報導稱，公開資料顯示，浦永華曾任職於潤達太陽能，後離職參與創立了江蘇格林保爾新能源有限公司。潤達太陽能公告顯示，截至2020年末浦永華尚持有公司9.02％股權，位列第三大股東。隨著之後潤達太陽能易主，浦永華未再出現在前十大股東名單中。

陸太陽能從業者在德被帶走，太陽能協會深夜回應

關於浦永華參加德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被帶走調查一事，得到消息後，中國太陽能行業協會高度重視，連夜在今天凌晨1點多發表聲明稱，「經瞭解，當事人只是協助調查，目前已回到酒店。這次協助調查的只有其一人，不涉及網傳的多家中國大陸太陽能企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。」

聲明稱，中國太陽能行業協會堅定維護中國大陸太陽能企業的合法權益，同時也提醒企業一定要注意遵守當地法律法規。在外人員如有問題請及時與當地使領館或中國太陽能行業協會聯繫。

太陽能企業高管為何在德國被帶走？知情人士透露內幕

另據《上海證券報》報導，中國大陸太陽能企業高管12日在慕尼黑機場被德國有關部門帶走一事掀起行業軒然大波，成為太陽能圈內外熱議的話題。對於此次事件發生的原因，商會一位內部人士透露，這仍是以前價格承諾的歷史遺留問題，個別當初違規企業需要補稅。

他表示，不要過於放大此次事件的影響，清者自清，知道內情的都知道怎麼回事。

中國太陽能行業協會一位高層澄清，「很多網傳消息並不實，而且涉及的是之前『雙反』（反傾銷和反補貼調查）的事，希望外界不要胡亂炒作。我們也已經和這個人聯繫上了。他已經回到酒店，只是協助調查。」

此前，對於該高管被帶走的原因，坊間各種傳聞沸沸揚揚，有的稱是因簽證問題，有的稱與歐盟之前「雙反」調查有關，有人猜測是因某些敏感信息洩露，也有說法認為是涉及商業詐騙或其他違法行為，各種說法莫衷一是，真假莫辨。

報導稱，在2012年歐美相繼發起針對中國大陸太陽能產業的反傾銷和反補貼調查後，2013年12月，中歐簽訂太陽能最低價格承諾協議MIP（Minimum import Price）。該協議要求各家公司以高於最低進口限價的價格對歐銷售太陽能產品，且每年銷售量須限制在一定配額內；協議外的廠商則需繳納47.6％的關稅。

對此，大陸國內幾家龍頭企業協鑫、天合、隆基等內部人士12日均向上證報表示公司未受此事件牽連。

報導稱，中國有色金屬工業協會硅業分會專家委副主任呂錦標在朋友圈留言：「沒啥大事，洗洗睡吧。」他隨後告訴上證報，這應該是少數小企業不規範運作引發的個案，而大陸國內大的主流太陽能企業國際貿易很規範，目前沒聽說有哪家牽連在內的。預計這一事件對中國大陸太陽能產品後續出口歐盟也不會造成影響。

「這仍是2018年前『雙反』遺留問題。這次涉事的公司算是之前的『漏網之魚』。」另一位長期在德國學習工作、瞭解內情的太陽能圈資深人士告訴記者，此次事件目前仍僅涉及少數三、四線太陽能小企業，一些已抵達慕尼黑的同業向他表示其他都很正常。