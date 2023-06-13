肌少症常見的原因(製圖/陳友齡)

據統計，國內65歲以上男性有23.6%罹患肌少症，女性則為18.6%，肌少症會嚴重影響行動品質、認知功能、增加跌倒與死亡風險。醫師表示，肌少症常見原因除了老化、蛋白質攝取不足、活動量減少外，另有小麥胚芽凝集素 (WGA)這一蛋白質，會使人減肌增脂，而WGA不存在於白麵包中，只存在於全麥麵包的麥糠中。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，肌少症是一種肌肉變少的現象，一般成年人肌肉退化現象大致從30歲開始，肌肉平均質量每10年減少3~8%。肌少症常見的原因有6項，包括老化、胰島素阻抗、蛋白質攝取不足、荷爾蒙不足、活動量降低、小麥胚芽凝集素。

他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病的元兇，也會害人肌少症，肌肉細胞若對胰島素產生抗性，會讓肌肉受到胰島素的刺激強度降低，因而減少肌肉合成效率，一旦合成速率小於分解速率，肌肉質量就會降低。另外，肌肉的胰島素阻抗也和肌肉內的脂肪堆積有關。

另一個使肌少症惡化的兇手就是小麥胚芽凝集素(WGA)。李思賢表示，它是種非常小的蛋白質，即使人沒有腸漏症也會滲入身體內部。WGA使肌肉無法得到應有的葡萄糖，而讓葡萄糖轉變為脂肪貯存，因此會害人減激增脂。

他並表示，WGA不存在於白麵包中，只存在於全麥麵包的麥糠裡面，所以如果為了健康去吃全麥麵包，可能會得到反效果。