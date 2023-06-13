輝達掀起人工智慧技術旋風，公司市值一舉突破1兆美元，成為史上第8家達標的美國企業，對此，特斯拉執行長、ChatGPT母公司OPEN AI早期投資人馬斯克（Elon Musk）似乎感到不以為然，直說「輝達爆紅是因為現在享有近乎壟斷的市場地位，但這樣的優勢並不會永遠保持下去。」

綜合外媒報導，馬斯克認為，許多市場參與者都在積極開發，能產出非常高效、執行數據蒐集任務的處理器，稱為神經網路加速器晶片（NN accelerator）儘管沒有點名哪些公司會是輝達的競爭對手，但他強調，輝達不會永遠壟斷大規模訓練與深度學習市場。

輝達很早開始投資人工智慧、高效能運算及深度學習市場，其所打造的GPU是用來訓練與運作AI系統的重要基礎，旗下重要產品H100數據中心GPU是輝達打天下的武器之一，AI訓練速度甚至是前一代的9倍，進而不斷提升推理速度。

今年以來，輝達股價成長175%，等於市值暴增近6000億美元，周一收盤市值落在9752.05億美元，而輝達在5月底黃仁勳訪台之際，市值曾一度突破1兆美元，是首家達標的晶片商也是第8家美國企業。