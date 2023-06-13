無黨籍雲林縣議員陳芳盈昨（12）日指控，曾遭「C媒體人」言語與肢體性騷擾，媒體人朱凱翔則在臉書發文向她道歉，並稱不記得當時說的話。對此，資深媒體人謝寒冰透露，曾與朱凱翔一起喝過酒，朱會不記得說過的話「滿有可能發生」，但他也坦言，這不能作為藉口。

陳芳盈昨在臉書發文指出，C媒體人在去年大選期間，曾多次問她「我可以和妳打砲嗎？」還有一些肢體上的冒犯。她並透露，起初選擇了隱忍，但在看到C媒體人在時事評論員朱學恒被爆性騷後，還上節目對此批評，讓她決定揭發此事，隨後，朱凱翔在臉書發文向陳道歉，但聲稱無法記起是否有說過陳指控的那句話，且詢問同席的友人後，也沒人有印象。

謝寒冰昨在政論節目《新聞大白話》表示，他有跟朱凱翔一起喝過酒，朱在道歉聲明中，稱不記得說過陳芳盈指控的那句話的情況，滿有可能發生，但這不是藉口，因為不管是否記得，事情「做了就是做了」。針對朱凱翔聲稱，同行友人對此事沒有印象的說法，謝寒冰也直言，這不能當作證據，因為KTV環境吵雜，其他人可能聽不到他對陳芳盈說的話。

另外，謝寒冰也向朱凱翔喊話，既然已經選擇向陳芳盈道歉，那麼接下來該做的，就是展現誠意、去徵得當事人的原諒，「對方不一定會原諒你，但你必須做這樣的努力」。

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