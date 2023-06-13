近期有家長爆料新北市板橋區某幼兒園幼童疑似遭老師餵食「彩虹藥水」，導致幼童出現嗜睡、情緒不穩及自殘等行為，到醫院採檢後竟驗出體內含有微量4級毒品「巴比妥」，不過園方受偵訊時否認餵毒，強調是餵食經家長同意的感冒藥水，消息曝光後引發網友熱議。以下《DailyView網路溫度計》為您整理事件時間軸：

5月14日至5月18日：幼童家長到海山分局報案、涉案趙姓女教師2萬元交保

5月18日網路聲量：506筆

新北市政府警察局海山分局指出，3名家長發現就讀板橋區某幼兒園子女，今年2月至4月期間出現疲憊想睡、易怒及自殘行為，透露被老師餵食不明藥物、遭到不當體罰。

5月14日海山分局接獲家長報案，同月18日持新北地方法院核發搜索票至幼兒園查扣證物，並帶回涉案趙姓女老師，訊後依傷害罪、凌虐妨害幼童發育罪移送新北地檢署，最後趙女以2萬元交保，目前也調離現職靜待調查。

新北市教育局表示，針對此事嚴逞不貸，最重可對行為人裁罰60萬元並終身不得擔任教保服務人員。

5月19日：孩童測出體內含微量4級毒品「巴比妥」

網路聲量：1,415筆

3名家長事後帶著孩子到醫院抽血檢查，1人被驗出體內含有4級毒品巴比妥（Barbiturates，俗稱紅中、青發），1人被驗出苯重氮基鹽（Benzodiazepines，鎮定安眠藥物）殘留，最後1人仍在確認檢驗結果，警方調閱幼兒園監視器時發現園方僅留存4月份前影片，缺乏老師餵藥直接證據。

6月2日：幼兒園受害幼童新增至8人

網路聲量：519筆

幼兒園其他家長擔心自家孩童也遭老師餵藥，決定自主帶孩子到醫院檢查，最後總共有8名幼童體內驗出有相關物質殘留，有家長出面表示，「隔了1週還驗得出來，可見老師給予的藥物劑量十分驚人」。

6月5日：逾10位家長到警局報案、醫師入園檢驗

網路聲量：998筆

逾10位家長報案並傳出家中幼童體內驗出巴比妥，讓外界再度質疑並非單一個案，新北市教育局對此回應，今日將安排醫師到幼兒園，針對剩餘54名師生檢驗，社會局也會持續介入追蹤、家訪受害個案。

6月8日：檢方二度搜索、吉的堡聲明、新北市長侯友宜發聲

網路聲量：36,804筆

該起案件截至6月8日已累積17名家長報案，新北地檢署為釐清案情，凌晨6時許指揮海山分局前往幼兒園、園長、老師等人住處進行二度搜索，並帶回園長、老師共8人回警局偵訊，訊後分別裁定2萬元至5萬元交保。

吉的堡當日發布事件聲明書，雖然事發幼兒園為加盟者自主經營，但因與吉的堡有教學、品牌合作，為避免相關爭議，將暫緩並停止合作，對於幼兒園負責人、事件老師將追究一切可能法律責任及相關賠償，也會協助落實受影響之幼生安置工作，不論司法調查結果為何，均接受社會各界的檢視和指教。

新北市長侯友宜針對板橋幼兒園事件在臉書沈痛致歉，他說明5月15日教育局獲報後，便在第一時間要求跨局處專案調查，教育局立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」入園稽查，依照「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查，社會局則請新北地檢署啟動司法調查，展開一對一個案追蹤，司法機關5月18日到園搜索、5月22日主動提供免費檢驗管道讓家長帶孩童採檢。

6月1日新北市政府提供「到園檢驗專案」，主動關懷板橋幼兒園個案家庭，並提供家長諮詢及幼生一對一安置，侯友宜強調該幼兒園已違反《幼兒教育及照顧法》，除廢止幼兒園設立許可，同時要求司法機關加速偵辦，對於加害者絕對嚴逞不貸、追究到底，全力捍衛幼童健康。

6月9日：園方表示有經家長同意才餵食感冒藥水

網路聲量：30,686筆

疑似遭餵藥的28名幼兒園學童經採檢後，有8人體內驗出巴比妥成分殘留，其中7人濃度低於20ppm，1人濃度逾200ppm直接超標，不過該幼童家人有服用巴比妥藥物，目前不排除是自然環境、家人交叉污染可能性。

兒童權益促進協會理事長王薇君透露，受害學童家長轉述，孩子若是不乖乖喝「彩虹藥水」就會被老師關進廁所或體罰，被餵食藥物後，開始出現嗜睡、情緒不穩、扯髮、撞牆等戒斷症狀，還有幼童表示早中晚「1天喝3次」藥水，對此園方解釋是家長交代餵食感冒藥物，且有看診單、同意書為證，詳細案情仍待釐清。

此外，幼兒園剩餘3名老師也主動前往海山分局製作筆錄，其中1名主任與1名老師以2萬元交保、1名老師無保請回。

6月10日：家長反駁沒有委託餵食巴比妥、退學要簽自願退學書

網路聲量：13,185筆

家長對於園方說法反駁，表格上僅記錄幼兒個資、就讀班級、家長簽名，還有幼童個人用藥時間、份量、用藥叮嚀及紀錄，只是「幼童用藥單」並非家長同意書，也未委託幼兒園餵食巴比妥。還有家長爆料5月23日申請退學時，幼兒園園長、主任要求家長要簽署「自願退學書」，引發網路熱議。

6月11日：14名幼童驗尿結果為陰性

網路聲量：11,172筆

衛福部醫服會說明，有26名幼兒園幼童到醫院驗尿，其中14人測驗結果為陰性，4人來自事發幼兒園、10人來自同體系幼兒園，但未比對與新北市檢驗8名幼童名單是否重疊，剩餘12人仍待結果出爐，其中陰性的14人有2人出現焦慮、易怒反應。

另有醫師指出腸胃藥、止咳藥中可能也含有苯巴比妥，但新北市副市長劉和然表示，只有檢察官有權限調閱孩童及其親人就醫紀錄，盼檢警能加快調查並公布結果，侯友宜則在當日晚間18點30分左右前往莒光國小與幼童家長會談。

6月12日：新北市府召開記者會說明後續處理方針

新北市政府說明，因應幼生家長希望能擴大量能，目前共開設4間專責醫院綠色通道提供醫療及心理諮詢，6月10日成立私幼專案辦公室，截至6月11日已聯繫67位家長，以一對一專人服務模式辦理就學安置，透過候用校長擔任輔導員提供諮詢，42位在園幼童中，僅剩5位幼童家長仍在考慮中，其餘皆已安置完成，讓孩童受教權受到照顧，同時提供法律扶助及消費權益保障，持續關懷。

侯友宜也說，釐清真相是所有家長在每次開會時一而再、再而三提出要求，希望檢察官能夠快速釐清方向，到底藥物從何而來。

至於毛髮檢驗部分，新北市衛生局長陳潤秋說明，目前國內醫療院所沒有提供毛髮檢測苯巴比妥，醫師也會根據孩子狀況提供適合且需要的檢驗，後續將有檢驗需求的家長造冊後主動送交檢察官，建議檢察官安排採檢，為了孩子健康所需也會提供全力協助。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月13日至2023年06月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研

究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新北板橋幼兒園老師餵毒』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。