新北市長侯友宜獲國民黨徵召成為總統參選人後，民調並未出現慶祝行情。對此，國民黨桃園市議員吳嘉和舉桃園市長張善政為例，認為當初張被徵召時民調也落後，最終靠著內部整合成功下架民進黨。吳嘉和認為，侯友宜只要逐一說服選民爭取認同「仍大有可為」。

2024總統大選將在明年1月13日登場，侯友宜、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲皆積極備戰，目前許多民調皆顯示侯支持度落後。對此，侯友宜11日時曾表示，面對所有挑戰，他都將堅定自己的步伐，並喊話「我們一定會贏，放心」。

據《中評社》今（13）日報導，吳嘉和接受訪問時坦言，侯友宜被徵召後民調沒有立刻開紅盤，給了藍軍很大警惕，但他強調，民調落後將激發國民黨危機感。吳嘉和舉張善政選桃園市長為例，當初張獲徵召後民調落後也不被看好，最終透過內部整合以及桃園藍軍的團結，最終下架民進黨。

而對於侯友宜被徵召參選2024，吳嘉和說藍營內部確實有反彈與不滿，但黨中央的民調中，仍顯示侯有很穩固的支持者。吳嘉和認為，侯友宜只要照著國民黨選戰策略並爭取選民認同，仍大有可為，他也強調，侯的起步雖落後，但只要支持者信心沒垮，民調就有機會一路上揚。