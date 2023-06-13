大陸太陽能業者在德被帶走恐涉補稅，協會回應。（中國光伏行業協會網站）

據微信公眾號「中國光伏（太陽能）行業協會CPIA」13日消息，媒體報導中國大陸太陽能業者參加德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被帶走調查一事，中國光伏行業協會高度重視。經了解，當事人只是協助調查，目前已回到飯店。這次協助調查只有一人，不涉及網傳多家中國大陸太陽能企業，也沒有出現多名人員協助調查情況。據報導，德國警方表示，逮捕已被暫停；大陸行業人士透露，此事涉及此前太陽能行業反傾銷、反壟斷「雙反」的「歷史問題」，個別企業需補稅。

中國光伏行業協會表示，該會堅定維護中國大陸太陽能企業的合法權益，同時也提醒企業一定要注意遵守當地法律法規。在外人員如有問題請及時與當地使領館或中國光伏行業協會聯繫。

據《上海證券報》12日報導，一位大陸某太陽能上市公司高層目擊了另一位中國大陸太陽能企業高管在慕尼黑機場被帶走，且稱被帶走的是常州一家還未上市的太陽能電池組件製造企業高管。

另據媒體報導，漢莎LH0727航班上搭載了超過一半以上中國大陸太陽能從業人士。他們計畫參加於6月14日~16日在慕尼黑舉行的歐洲國際太陽能展（Intersolar Europe）。

另據《第一財經》報導，德國慕尼黑機場聯邦員警回覆稱：「（當地時間）今天早上（大約07：30），德國聯邦員警（穿著制服！）在來自上海的LH727航班抵達時逮捕了一個人。」

《第一財經》報導，航班號LH727航班於北京時間12日凌晨01：03從上海浦東機場出發，於當地時間7：05抵達德國慕尼黑機場。

「德國奧格斯堡的檢察官辦公室已經對此人發出了審前拘留令（pre-trial detention order）。」德國警方稱，「此人於14：00被帶到奧格斯堡地方法院的法官面前。但在一定條件下，逮捕已被暫停。」

據微信公眾號「《上海證券報》」報導，中國大陸太陽能企業高管12日在慕黑克機場被德國有關部門帶走一事掀起行業軒然大波，成為太陽能圈內外熱議的話題。進一步從業內了解到，坊間傳聞最廣的那位被帶走的太陽能企業高管目前已重獲自由，圈內人士已通過微信與之聯繫上。而對於此次事件發生的原因，商會一位內部人士告訴《上證報》，這仍是以前價格承諾的歷史遺留問題，個別當初違規企業需要補稅。

他表示，不要過於放大此次事件的影響，清者自清，知道內情的都知道怎麼回事。

《上證報》報導，中國光伏行業協會一位高層13日凌晨透露「很多網傳消息並不實，而且涉及的是之前「雙反」的事，希望外界不要胡亂炒作。我們也已經和這個人聯繫上了。他已經回到飯店，只是協助調查。」此前，對於該高管被帶走的原因，坊間各種傳聞沸沸揚揚，有的稱是因簽證問題，有的稱與歐盟之前「雙反」調查有關，有人猜測是因某些敏感資訊洩漏，也有說法認為是涉及商業詐騙或其他違法行為，各種說法莫衷一是，真假莫辨。

報導稱，從上述商會人士處了解到，此次事件仍是以前價格承諾的歷史遺留問題，個別當初違規的企業需要補稅。

在2012年歐美相繼發起針對中國大陸太陽能產業的反傾銷和反補貼調查後，2013年12月，中歐簽訂太陽能最低價格承諾協議MIP（Minimum import Price）。該協議要求各家公司以高於最低進口限價的價格對歐銷售太陽能產品，且每年銷售量須限制在一定配額內；協定外的廠商則需繳納47.6％的關稅。

《上證報》報導，大陸幾家龍頭企業協鑫、天合、隆基等內部人士12日表示，公司未受此事件牽連。

「沒啥大事，洗洗睡吧。」中國有色金屬工業協會矽業分會專家委副主任呂錦標在朋友圈如此留言。

《上證報》報導，呂錦標表示，這應該是少數小企業不規範運作引發的個案，而大陸大的主流太陽能企業國際貿易很規範，目前沒聽說有哪家牽連在內的。預計這一事件對中國大陸太陽能產品後續出口歐盟也不會造成影響。

「這仍是2018年前『雙反』遺留問題。這次涉事的公司算是之前的『漏網之魚』。」另一位長期在德國學習工作、了解內情的太陽能圈資深人士說，此次事件目前仍僅涉及少數三四線太陽能小企業，一些已抵達慕尼黑的朋友向他回報其他都很正常。