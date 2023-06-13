湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在選秀會被黃蜂挑中，後來經由交易來到湖人，名人堂球星「Logo爺」傑瑞威斯特（Jerry West）是主導交易案的重要推手，也是一路幫助布萊恩成長為巨星的伯樂，兩人關係情同父子，傑瑞威斯特日前在保羅喬治的Podcast節目中表示，當年成為自由球員的布萊恩曾告訴他，自己想來灰熊打球。

傑瑞威斯特2002年離開湖人高層，前往剛成立不久的灰熊擔任籃球總監，2004年布萊恩首次成為自由球員，即使如此，傑瑞威斯特仍沒有動用私人情感，力邀布萊恩加入灰熊，「那時候他的經紀人是佩林卡（Rob Pelinka，現任湖人總管），我和他們約在橘郡的一間飯店，布萊恩跟我說想去灰熊打球，我看著他說：『你在跟我開玩笑嗎？』他否定，我跟他說即使你不為湖人效力，你仍屬於他們的一部分。我知道他不會想來的，但我還是要確保他沒有出現有義務為我和灰熊效力的想法，他是不可能來灰熊打球的。」

談到布萊恩的職業態度，傑瑞威斯特同樣讚譽有加，「看著他訓練實在太瘋狂了，就像是大人打小孩，他多才多藝，也是一個令人畏懼的防守者，他只求競爭，籃球天分讓人難以置信，一旦來到訓練營，他就是不想停下來，有時候你會想要把他綁起來，他天生就是一個籃球員。」

該季湖人選擇告別「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），向更年輕的布萊恩開出7年1.36億美元不斐價碼，最終成功擊敗快艇提供的6年1億美元合約，留下這位隊史最佳球員。