●Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，離10月低點越遠，投資人就越有信心。投資人變得更自滿了嗎？可能是，這其實是一個好兆頭。

●Certuity共同投資長Dylan Kremer表示，聯準會有可能繼續取決於數據，因此，我們不會認定升息在未來是不可能的事，但就近期而言，我們只看到他們將按兵不動。聯準會最終可能決定在6月跳過一次升息，但整個升息過程可能還未結束。

●高盛以David J. Kostin為首的分析師團隊上周五出具報告指出，美股漲勢將從科技股向外擴散，因此將標普500指數到年底的目標價從4,000點調升至4,500點，但需留意經濟意外轉弱和通膨居高不下迫使聯準會重拾鷹派路線所帶來的下行風險。意外強勁的就業增長和穩健的消費者支出等數據促使投資人改變對經濟前景的看法，也帶動小型股、能源股和工業股等對景氣動向較為敏感的個股大漲。日前高盛將未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性從35%下修至25%。

●摩根士丹利以Michael Wilson為首的分析師團隊則繼續看淡美股，稱聯準會即使本周可能暫停升息，但市場流動性正在收緊，美股升勢仍可能出現反轉，例如在1940年代的熊市中，標普500指數在上漲了24%後急轉直下並創下新低點。目前標普500指數距去年10月創下的低點反彈漲21%，意味著已經處於新一輪牛市。

●大摩的看法呼應了CFRA首席投資策略師Sam Stovall先前提出的觀點，他在其熊市標準中加入了「時間」因素，即低點至少要在7個月內守住不破。他認為這可以消除在反彈20%或更多之後急速反轉向下的風險，如同在2008年全球金融危機時期發生的情況。他表示，2008年，標普500指數在11月20日觸及低點，然後在隔年1月初上漲了逾20%，但隨即反轉，到3月9日時已經跌破前低，「我認為這不過是長期熊市中的『曇花一現』」。另有分析師認為當標普500指數突破2022年1月以來的前高時，新一輪牛市才算真的開始，在那之前只是「熊市中的牛市」。