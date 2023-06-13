「綜藝天王」胡瓜入行40年，幽默又機智的主持風格深受觀眾喜愛。先前他迎來64歲生日，演藝圈好友與晚輩都聚在一起為他慶祝，氣氛十分溫馨。近期有粉絲為了慶祝胡瓜生日，特別在臉書社團曬出一張胡瓜的早期照片，並祝福他生日快樂，沒想到胡瓜的激帥照曝光後，讓大批粉絲忍不住驚嘆「好像言承旭」。

綜藝天王胡瓜在演藝圈擁有好人緣，本月4日迎來64歲生日，不少演藝圈好友特地前來祝賀，不過不只他們，連網路上的粉絲也為他獻上祝福，近日臉書社團《爆廢公社二館》有網友曬出一張胡瓜的疑似是過去宣傳照，只見他圓臉消失，變成瓜子臉，五官輪廓相當深遂，精神與氣色也十分好，與平時親民的模樣「判若兩人」。

胡瓜被曬出年輕照，五官神似言承旭。(圖/臉書社團《爆廢公社二館》、微博)

這張帥照也引來不少網友討論與祝福：「哇～這張照片好帥喔，生日快樂」、「生日快樂，當年胡瓜超帥」、「瓜哥生日快樂，這張照片超帥的」、「年輕的胡瓜，真的帥」、「哇瓜哥真的好帥喔，很喜歡瓜哥的親民」還有粉絲驚呼「好像言承旭」、「瓜哥這張根本就是言承旭」，意外掀起不小的討論度。