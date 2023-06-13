一名50歲婦人，平日進食量偏少，但體脂肪卻高達40％，肚子也越來越大，因此希望尋求專業營養意見。經營養師進一步詢問後發現，雖對方一天只吃兩餐，但每天都會來點餅乾並搭配含糖手搖飲，顯然體脂升高關鍵，就在失衡的飲食習慣。事實上，除了吃太多會造成體脂超標，營養師指出，愛吃精緻糖、愛吃宵夜、酒喝太多、水果吃太多、愛吃紅肉等也是危險因子，不可不慎。

營養師嫚嫚在粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文說明，根據國健署19歲以上成人脂肪過高定義，男性體脂肪≧25％、女性體脂肪≧30％就算超標。並列出以下6種容易導致體脂增加的NG飲食習慣：

1、吃太多：嫚嫚指出，攝取過多熱量，都會轉化成脂肪堆積，同時增加體重及體脂。

2、愛吃精緻醣食物：嫚嫚表示，含糖飲料、餅乾甜食及多勾芡的食物，如羹飯、羹麵，都較容易造成血糖飆升，刺激脂肪堆積。

3、愛吃消夜：嫚嫚點出消夜2大問題，其一，大部分人都選擇高熱量或重口味食物，如鹹酥雞、雞排、烤肉、泡麵、洋芋片等，熱量攝取容易大幅超標；再者，吃飽後馬上入睡，能量消耗減少，容易增加脂肪堆積。

4、酒喝太多：嫚嫚說明，1g酒精就有7大卡，除了增加熱量攝取也會增加食慾，導致無意間吃下過多食物，造成熱量超標。

5、水果吃太多：嫚嫚表示，水果能提供醣分營養，但過量攝取易增加血液中三酸甘油酯，提高脂肪累積。

6、 愛吃紅肉：嫚嫚提醒，紅肉及其加工製品，如漢堡肉、熱狗、培根、肉鬆、香腸含較高飽和脂肪，性質相對不飽和脂肪穩定，易進入脂肪細胞堆積在身上。

●除了要注意上述容易造成體脂超標的飲食習慣外，營養師嫚嫚也分享，可藉6個飲食方法來降體脂：

1、增加蔬菜攝取量：嫚嫚表示，蔬菜不僅熱量密度低且富含膳食纖維，能增加飽足感，建議午、晚餐蔬菜量至少要占一餐中的一半。

2、戒掉含糖飲料及甜食：嫚嫚建議改喝無糖飲品、選吃未精緻醣食物，如地瓜、玉米、芋頭等都是不錯的選擇；另外也要減少吃芶芡類及多醬料食物。

3、改吃較健康的消夜：嫚嫚表示，不吃消夜會更好，但若真的要吃，建議可選無調味毛豆、無糖豆漿、水煮蛋等較佳。

4、減少飲酒量：嫚嫚指出，飲酒量先減少至現在的一半，但戒酒會更好。

5、水果限量吃：嫚嫚建議，水果1次只吃1個拳頭大小，1天限2次。

6、減少吃紅肉：嫚嫚強調，尤其避免加工紅肉，改多吃黃豆製品、魚類海鮮或白肉，並建議每日吃足夠優質蛋白質，增加飽足感同時，也有助脂肪代謝並維持肌肉量。