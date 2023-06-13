大陸央視新聞用戶端13日報導，極端氣候造成大陸澇旱併至，大陸農業農村部小麥機收調度顯示，當前大陸全國已收穫冬小麥面積達2.53億畝，進度過八成。與此同時，夏種也正壓茬推進。眼下，大陸麥收重點已經向北推進至山東、山西、河北等省。其中。山東臨邑加強服務保障，已設立近千個小麥晾曬點。

報導稱，今年麥收期間，山東省加強了各類應急服務保障。在臨邑縣，當地整合全縣133個農機具維修網點，提供上門檢修服務。隨著收穫進入集中期，縣裡還有序開放公共場所，設立了近千個小麥晾曬點。

央視報導，在山東省臨邑縣高徐村4500多畝小麥正在抓緊收穫。為方便農戶晾曬糧食，全縣的12個鄉鎮專門製作了晾曬地圖，把清掃後的閒置空地、企業廠房、文化廣場等進行標註，村民透過鄉鎮政府的公眾號就可以查詢合理的晾曬點。

這兩天，山西省聞喜縣有機旱作小麥生產基地迎來豐收。由於當地選用了抗寒抗旱的高產優質品種，同時推廣集成增產技術，旱地小麥最高單產達到了557.2公斤。

河北省石家莊市槁城區的46萬畝強筋小麥正在搶收。今年這裡的小麥進一步推行規模化種植、標準化生產、專業化收儲。

央視報導，河北省石家莊市槁城區有3萬畝強筋麥核心示範田，強筋麥是當家品種，具有高產優質、抗病抗倒、節水早熟的優點，目前已經全部實現訂單生產。

目前，各地在搶抓農時收穫的同時，也在同步推進夏種。

在安徽省肥西縣新華村的「小田變大田」示範區，由於路網暢通、溝渠配套，良好的作業條件，提高了農機手們插秧的作業效率，加快了整體夏種進度。

安徽省肥西縣豐樂鎮農辦副主任張同舒說：「我們這次夏種的時間提前了一周，為的就是水稻灌漿更加飽滿，品質更高。」

鄉村振興靠產業，產業振興靠特色。眼下，多地都在充分利用自身優勢資源發展特色產業。在科技助力下，發展特色產業。

新疆昌吉瑪納斯縣棉花正值現蕾期。現蕾期指的是出現花蕾到開花這一段時間，這個時候棉株生長最快，然而持續的高溫給田間管理帶來考驗。在瑪納斯縣樂土驛鎮的棉花田裡，三台裝有北斗導航系統的大馬力拖拉機，正按照預先設定的線路進行除草作業。這是農技人員通過衛星遙感棉花全程監測技術，幫種植戶制定的科學田管方案。

棉花種植戶周永鵬稱：「幫我們制定一個好的應對高溫的方案，這兩天我們就根據它的大數據、指導方案，我們進行葉面噴施肥料，這樣可以起到抗旱作用，把高溫造成的危害降到最小。」

在重慶，多地的花椒迎來收穫季。在開州區麻柳鄉，曾經的貧瘠荒坡在大力推進土地宜機化改造後，成了可以規模化生產的良田。花椒採摘下來後，馬上送到加工廠房。在完成烘乾、篩籽、過濾等工序後，統一進行包裝，隨後通過物流銷往大陸各地，帶動上萬人增收致富。而在榮昌區天常村，椒農們將採摘好的花椒裝進編織袋後，由專人掛在無人機的掛鉤上，快速準確地將花椒運送到目的地，有效地克服了丘陵山區花椒運輸難的問題。

重慶市榮昌區天常村花椒種植戶游小軍說：「我們今年用無人機採收過後，大概能節約60個工人左右，總費用能節約到15萬（人民幣，下同）至20萬。」

時下，甘肅成縣蘇元鎮的油菜進入收割期，到處可見農戶們收割油菜的繁忙景象。近來成縣科學調整種植結構，選用優質油菜品種，集成推廣高產栽培技術。在發展賞花經濟的同時，實現了油菜產業增產增收。據了解，成縣冬油菜種植約6萬9973畝，預計今年油菜籽總產值約1萬0496噸，全縣油菜產業鏈產值約6416萬元。