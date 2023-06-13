苗栗前縣議員鍾福貴日前開車前往自家經營的大閘蟹養殖場，路上驚見2條長達2公尺的蛇，以麻花捲的方式互相纏繞，疑似在交配，他趕緊將這難得一見的畫面拍下，並表示，「今下午看了一場雙龍戲珠的好戲。」

鍾福貴接受《中時新聞網》訪問表示，上月25日開車前往自家的蟹場工作途中，遠遠看到一根「木棍」橫躺在馬路中，近看才發現是兩條長達2公尺的蛇，身體像麻花捲般互相纏繞，他趕緊用手機將畫面拍下，而當車子向前開時，兩條蛇也慢慢退到草叢裡，但身體仍不斷交纏。

兩條蛇退縮到草叢。（圖／鍾福貴授權提供）

鍾福貴指出，蟹場周邊的生態非常豐富，經常有蛇出沒，他不會刻意「打草驚蛇」，讓萬物自然發展，但鍾福貴說兩條蛇交纏是第一次看到，不清楚蛇的種類，也不懂交纏是不是在進行交配，或是有其他意義，只覺得畫面難得且驚奇。

事後他也將其PO在個人養殖場社團，並寫下「今天下午進蟹場工作，看了一場雙龍戲珠的好戲」，以記錄這罕見的景象。