女星孟耿如與黃子佼婚後，於去年生下女兒「黃玉米」，而兩人也經常在社群媒體上分享育兒經，不過孟耿如卻在12日發文透露，自己收到一則媽媽網友的私訊表示，由於自己的孩子與玉米同一天出生，因此自己的孩子常被拿來和玉米對比，壓力很大，對此，孟耿如感到心疼呼籲「千萬不要擔心與比較」。

孟耿如12日深夜於社群平台發文表示，自己收到位媽媽網友的長文私訊，因對方孩子和玉米同一天出生，所以也變成玉米的粉絲，「但後來發現家中的長輩常常拿玉米跟自己孩子做比較，導致這位母親壓力很大…」孟耿如坦言，看完私訊後有點難受，自己的本意只是想分享玉米的成長過程，帶給大家一點療癒和快樂，沒想到卻無意間變成某些家長的壓力。

接著，孟耿如提到，其實在路上也常遇到其他父母擔心孩子怎麼還不會走路「但我想告訴各位家長，是玉米有點太快了…」多爬行對孩子比較好，可以刺激統合神經，「我記得我媽媽也說以前我沒爬幾下就要走路，導致於長大之後很容易跌倒….我還記得以前自己常滿腿瘀青」。

最後，孟耿如提醒，每個孩子都有自己的成長節奏，不該被其他人的速度所影響，「像玉米這麼快真的未必是好的，所有影片、照片的分享，真的只是希望可以送些快樂給大家…」呼籲家長們別給自己或主要照顧者太多壓力和自己腦補的想法，「這樣我會很愧疚…」。