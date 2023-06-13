嘉義市政府社會處長懸缺近月後，市府今天公布新任處長是38歲李思賢，他曾擔中視、台視的記者，從事新聞工作超過12年，多次前往國外採訪，媒體經驗豐富，是世新大學新聞學系畢業。
李思賢是嘉義市子弟，曾是前立法院長王金平的幕僚，去年進入嘉義市政府團隊任職市長室隨行祕書，市府表示，李思賢很珍惜有機會回到嘉義市工作，和市府團隊共同努力，希望號召更多青年返鄉，讓五星幸福城市再升級。
嘉義市政府社會處長懸缺近月後，市府今天公布新任處長是38歲李思賢，他曾擔中視、台視的記者，從事新聞工作超過12年，多次前往國外採訪，媒體經驗豐富，是世新大學新聞學系畢業。
李思賢是嘉義市子弟，曾是前立法院長王金平的幕僚，去年進入嘉義市政府團隊任職市長室隨行祕書，市府表示，李思賢很珍惜有機會回到嘉義市工作，和市府團隊共同努力，希望號召更多青年返鄉，讓五星幸福城市再升級。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。