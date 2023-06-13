嘉義市政府社會處長懸缺近月後，市府今天公布新任處長是38歲李思賢，他曾擔中視、台視的記者，從事新聞工作超過12年，多次前往國外採訪，媒體經驗豐富，是世新大學新聞學系畢業。

李思賢是嘉義市子弟，曾是前立法院長王金平的幕僚，去年進入嘉義市政府團隊任職市長室隨行祕書，市府表示，李思賢很珍惜有機會回到嘉義市工作，和市府團隊共同努力，希望號召更多青年返鄉，讓五星幸福城市再升級。