警方成功拘捕販毒集團冷姓主嫌等4人到案，並查獲毒品、改造手槍、子彈等槍械，目前冷嫌已羈押禁見。（嘉義縣警察局提供／呂妍庭嘉義傳真）

販毒集團擁槍自重，警攻堅搗毒窟藥頭乖乖就範。

嘉義縣警方偵辦一件販賣毒品案中，查到以冷姓藥頭為首的販毒集團在全台多個縣市銷售毒品，經成立專案小組積極溯源，日前出動40多人，在多個縣市同步執行大搜索，成功收網，拘捕販毒集團冷姓主嫌等4人到案，並查獲毒品、改造手槍、子彈等槍械，目前冷嫌已羈押禁見。

嘉義縣警察局刑警大隊副大隊長蘇俊冠表示，今年第8波安居緝毒專案期間，查獲王姓犯嫌販賣毒品案，過程得知王嫌上游藥頭是另一個3人以上組成的販毒集團，進一步查出該販毒集團成員居無定所，活動範圍遍及嘉義縣市、台中市、新北市，且經常更換交通工具及通訊電話，藉以規避警方查緝，經專案小組鍥而不捨，運用科技設備蒐證後，已鎖定相關犯嫌及其住居所。

警方當場查獲毒品、改造手槍、子彈等槍械。（嘉義縣警察局提供／呂妍庭嘉義傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

警方見時機成熟，會同刑事局偵查第6大隊第4隊、台中市警察局第6分局、新北市海山分局、刑警大隊等單位，兵分多路在台中市、新北市中和、樹林區等多處大搜索，在一處出租套房內一舉逮捕冷姓主嫌為首販毒集團，現場查獲第一級毒品海洛因約200公克、摻入海洛因毒品香菸11支、安非他命約13公克，電子磅秤3台、仿92改造手槍1支、JP915仿金牛座改造手槍1支、子彈17發。

冷嫌一行人移送嘉義地檢署後，現冷嫌已被嘉義地方法院裁定羈押禁見，其餘共犯皆供稱毒品、槍支為主嫌所有，4人全交保候傳，目前警方仍要追查冷嫌的毒品、槍支來源，全案擴大偵辦中。

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