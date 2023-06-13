宏都拉斯總統卡蕬楚日前在上海與金磚國家新開發銀行行長、巴西前總統羅塞夫會晤時，正式提出宏都拉斯加入該機構的申請。在此之前，沙烏地阿拉伯與金磚國家新開發銀行就接納前者成為新成員進行了談判。另外，阿根廷也在尋求加入金磚國家新開發銀行。大陸甬興證券副總裁許維鴻今天在《環球時報》撰文稱，從各方輿論來看，都希望新鮮血液的融入能給金磚國家新開發銀行注入新活力，為後疫情時代的全球經濟注入新動力。

文章稱，這種期待是有道理的。第一，今年4月新開發銀行迎來新任行長羅塞夫，超國家主權金融機構聘請世界級女政治家掌舵，是一個非常明智的選擇。一個現成的例子就是先後主政IMF（國際貨幣基金組織）和歐洲央行的法國前財長拉加德。第二次世界大戰後，為了避免戰爭風險，三大超主權金融機構得以創設並延續至今：世界銀行、IMF和國際清算銀行，有效地促進了全球化和金融領域的跨國界合作。金磚銀行的設立，也是為了促進全人類發展的福祉，其掌舵者需要高超的溝通能力和威望，羅塞夫無疑有其獨特的優勢。

文章稱，第二，金磚國家新開發銀行發揮新的作用，在後疫情時代顯得格外重要。由於「逆全球化」傾向風險越來越大，英國「脫歐」、「美國優先」，英美試圖通過貿易金融手段分裂發達國家和發展中國家，用跨境金融服務作為制裁工具，妄圖給全球化「開倒車」，這已經成為當前全球金融體系面臨的巨大挑戰。

文章稱，好在越來越多的國家認識到美英等西方主導的金融機構，是為了自身政治經濟利益服務，近期多國尋求加入金磚國家新開發銀行，都是著眼於更好地開展經濟金融合作。歸根到底，一個國家發展得怎麼樣，還是要看經濟狀況和百姓福祉，而金融是服務實體經濟的。金磚國家新開發銀行這種超國家主權金融平台，無疑是多邊貿易和投資合作的重要抓手。

文章稱，第三，經濟全球化對發展中國家是非常重要的。以非洲為例，絕大多數非洲國家依然處在工業化、城鎮化的初期，西方殖民者在二戰後陸陸續續退出非洲，留下了巨大的政治和經濟空間。而且，西方國家並沒有幫非洲國家形成有效的經濟現代化發展制度保障。進入21世紀，西方發達國家盡顯疲態，而美國作為唯一的超級大國先後面臨反恐地緣政治危機、次貸危機引發的金融海嘯以及疫情引發的惡性通脹，連續的衝擊導致美國對世界經濟增長貢獻有限，對發展中國家面臨的問題不僅是袖手旁觀，甚至樂見分裂和動蕩，方便政治投機、發戰爭財。這也就是為什麼越來越多的非洲和拉美國家積極加入金磚國家新開發銀行的原因。

文章稱，除了基礎設施建設和產能合作，金磚銀行在全球能源貿易和金融穩定上的作用，也備受期待。石油依然是現代經濟的戰略性物資基礎，以能源貿易為基礎的金融服務和貨幣體系早就是全球經濟最重要的底層邏輯。但隨著美國已經從一個能源淨進口國變成了淨出口國，自二戰後維持了半個多世紀的「石油美元」邏輯不復存在。以沙特為代表的歐佩克國家不得不積極求變、主動出擊，而阿聯酋則是未雨綢繆，早早加入了金磚銀行。

文章稱，發展中國家工業化、城鎮化的實體經濟和金融服務需求，本身就是世界經濟的增量，能平衡全球發展的大格局、助力發達國家走出經濟「滯脹」衰退的泥沼，是未來經濟全球化的正道坦途。對於中國而言，更高維度的策略是助力IMF、金磚國家新開發銀行、亞投行等超國家主權金融機構，共同形成「人民幣為重要組成、涵蓋包括美元和歐元在內的、更加公平的新世界貨幣體系」。這種策略讓金磚國家在後疫情時代的發展機遇顯而易見，這既符合中國大陸的利益，也符合世界絕大多數國家利益。