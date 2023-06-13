平日用高戰力監督民進黨政府的「宅神」朱學恒、名嘴朱凱翔，近日捲入性騷擾風暴，紛紛宣布暫停直播，雖然遭調侃是「大朱小朱落慾盤」，但不少網友也擔心接下來監督政府的力道恐不足，開始點名部分媒體人是最後清流，希望他們不曾犯下類似的錯誤。

近日台灣掀起Metoo風潮，許多被害人勇敢站出來講出曾遭受的委屈，包括政治人物、媒體人及知名學者們都被捲入，其中朱學恒因性騷國民黨台北市議員鍾沛君而宣布停止公眾活動，朱凱翔也因12日爆出曾性騷擾雲林縣議員陳芳盈，而宣布13日直播暫停播出。

朱凱翔的事情爆發後，媒體人黃揚明昨（12）日下午在臉書表示，將兌現自己的承諾，不再與對方直播、同台，讓網友們群起號召「支持揚明自己開直播」、「拜託您自己出來開直播吧~我早晚的精神食糧都沒了~」、「揚明可以自己辦直播」、「唉……已經不知道說什麼了，剝雞你不會讓我們失望吧」。

此外，也有不少網友開始盤點監督執政黨的媒體人們，說「黃揚明、歷史哥、侯漢廷，你們要守住啊，感覺你們三人是比較自律、潔身自愛」、「該不會最後剩下阿亮、剝雞、暐瀚3人是清白了吧」、「個人認爲土條應該也會沒事，他感覺很像柯文哲，沒空搞這種心思」、「還有羅旺哲看起來很不錯，很疼老婆」。