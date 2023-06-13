光隆此次「公司治理評鑑」受獎，是繼108年、109年後，第3度獲評為前5%的上櫃企業，並第一次入選為市值50億元以上至100億元前5%之上市櫃公司。光隆長期積極推動公司治理及永續發展，有多項領先法定要求設立規定，如提早於104年起自願發布企業社會責任報告書(111年為永續報告書)、於108年即成立企業社會責任委員會(111年更名為永續發展委員會)及109年設置公司治理主管等。在落實董事會成員多元化政策上，女性董事比例已達25%，且獨立董事席次也達董事席次二分之一，更強化董事會獨立性。為使酬金透明化，也於去年股東會開始報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額。

光隆在風險管理方面上，建置資通安全風險管理架構，除設立資安長外，並訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源，以及為積極鼓勵創新、保障營業秘密及研發成果，也建立智慧財產管理制度，並且都有定期將計劃與執行情形等提報董事會報告，相關資訊也都公開揭露於官網上。

此外，光隆長期投入社會公益不遺於力，111年投入捐助金額更是擴增到1,161萬元，用於社會服務與救助弱勢二大行動，如捐助關懷與照護海內外兒少福利與弱勢族群，受惠人次計有逾1.3萬人，秉持「取之於社會，用之於社會」的回饋精神，落實企業價值觀，發揮國際級企業對於社會的影響力，善盡企業社會責任。光隆今年將著力於環境永續的經營上，除力行節能減碳、資源循環使用外，首次進行台灣區ISO 14064-1溫室氣體盤查、揭露永續會計準則(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)及氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，也規劃投入購買綠色債券及碳權，用具體行動來落實永續發展的目標。