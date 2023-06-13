周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲0.72點或0.16%，為460.73點。德國DAX指數大漲0.9%，為16098點。

德國體育用品商愛迪達大漲5.5%，報169歐元；此前伯恩斯坦(Bernstein)將愛迪達股票評級上調至「超過市場表現」，因為伯恩斯坦預計，中國網紅的回歸，以及球星梅西(Lionel Messi)的移入邁阿密國際，會帶動愛迪達在中國和美國市場的表現。

奢侈品股LVMH集團和愛馬仕分別上漲1.8%和3%，進一步支撐Stoxx 600指數。

外界預計聯準會在結束兩天的政策會議之後，會維持利率不變。而歐洲央行將在周四再度升息25基點。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn認為，在今年初由於歐洲衰退的危機，歐洲央行顯得較為謹慎；但是在過去三個月又開始重拾了動能。

Stoxx 600指數在今年初表現優於標普500指數；但是由於投資人更偏愛於成長型股票，而不是價值型股票，歐股在第二季失去動能。

同時之間，瑞銀集團(UBS)宣布完成對瑞士信貸的收購之後，股價上漲0.8%。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson在一份報告中表示：「瑞銀執行長Sergio Ermotti在重組瑞銀方面已經是一位經驗豐富的專業人士。在過去13年，他多次重組瑞銀。而考慮到其中涉及的政治因素，這可能是他至今最具挑戰性的任務」。

瑞士藥廠諾華(Noartis)在宣布以35億美元收購西雅圖生技公司Chinook之後，股價上漲0.7%，報90.8瑞郎。

位於盧森堡的環球衛星(SES)在宣布執行長去職之後，股價大跌14.6%。

法國巴黎銀行上調評級之後，英國零售超市Ocado上漲3.6%。