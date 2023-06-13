「文青女神」陳綺貞過去和音樂人鍾成虎愛情長跑16年無疾而終，昨(12日)鍾成虎突跳出狠批陳綺貞不依約定、做事反覆、拿工作人員出氣等，讓外界相當驚訝，而陳綺貞已經發聲明否認，雙方不排斥對簿公堂。而陳綺貞過去被問為何沒跟鍾成虎結婚，則用一句話回應，如今看來藏下後來兩人鬧翻伏筆。

鍾成虎昨開砲表示，由於先前陳綺貞的週刊事件，兩人雖然不再是情人，但他身為公司老闆，於公於私都努力保護她，但沒想到陳綺貞開始出爾反爾提高唱酬、提高版稅、挑剔公司，還諷刺陳綺貞是雙面人，「在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」，讓公司同仁都飽受精神折磨。

對此，陳綺貞稍早發出律師函，駁斥鍾成虎所說不是事實，她反而是多次請律師發函，要求鍾成虎依約履行權益的一方，並指鍾成虎的發言意在破壞她名譽，並製造有利的輿論，但雙方走到這都讓外界相當惋惜，2019年兩人曾共同發表和平分手聲明，表示：「二年多前，我們的感情選擇了彼此都覺得更好的階段，昇級成更好的友誼」，看似好聚好散。

低調的陳綺貞過去和鍾成虎交往期間很少談私事，被問愛情觀她倒吸一口氣不知如何回應，認為自己不算小女人，也沒有大女人主義，自己時而獨立，又問她為何沒有考慮結婚？她語帶玄機表示：「兩人必須不結婚也能過得好，才會考慮結婚」，又說因為如果為了期待，或為了結婚而結婚，等真的踏入婚姻，會更容易幻滅，似乎間接承認對方並非對的人。