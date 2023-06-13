男星高雄（林福財）活躍於馬來西亞70年代歌壇，唱紅《霧情》、《生命中的回憶》等經典名曲，上周驚傳送進醫院搶救，未料於上周（8日）於醫院猝逝。家屬也低調發訃聞證實噩耗，將在吉隆坡設置靈堂，並在11日時舉辦完追思儀式及出殯，送別高雄。

根據《星洲網》報導，男星高雄（林福財）因為身體不適，在朋友陪伴下到醫院就診，未料診斷結果出爐後，被要求住院一周觀察，不過由於早就預計要去欣賞凌震等人的演出，因此要求院方本月17日得讓他出院，沒想到8日卻傳出病逝消息，與他相識多年的好友凌震，事後證實噩耗，指出高雄生前常咳嗽，沒想到心臟3條血管堵塞，導致肺部受到細菌感染，才讓病情逐漸加重。

高雄生前推出多首膾炙人口的歌曲，還曾砸錢開公司錄製專輯，後來便逐漸淡出演藝圈，由於外語能力頗佳，便轉換跑道另謀出路，除了征戰商場之外，還擔任直銷的培訓師，此外，也會擔任一些比賽的評審，雖然褪下明星光環回歸平凡，但生活仍相當多彩多姿，如今隨著他病逝消息傳出，讓粉絲相當不捨。