端午連假將至，公路總局預估蘇花路廊每天平均車流將落在1.4萬次左右，花蓮警方因應車潮湧入縣境，將利用蘇花改中仁與仁水隧道的科技監控設備，即時掌握車輛數、車流時速，隨時派遣警力疏導交通，公路總局則針對北上車流調控沿線號誌，以慢進快出方式紓解「走走停停」的車潮，避免車流回堵。

公路總局預估端午4天連假台9線蘇花路廊車流，21日至23日以南下進入花蓮縣境最多，每日平均車流量約1萬3667輛次，；24日至25日以北上車流為主，每天平均車流量約1萬4450輛次。南下與北上車多壅塞時段分別為22日清晨5時至下午2時，24日中午12時至傍晚6時。

端午連假將至，公路總局預估蘇花路廊每天平均車流將落在1.4萬次左右，花蓮警方將透過蘇花改隧道科技監控設備，掌握進出縣境車流量及車速，隨時調派警力疏導交通。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方為維持連假期間縣內交通順暢，將依蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備（含區間測速功能），掌握進、出縣境的車輛數及平均車流時速，並利用整合監視器系統CCTV，即時觀測省道台8線、台9線、台11線及其支線，台14甲線、193縣道及市區重要路段的交通流量，隨時通知各分局機動部署警力疏導車流。

由於台9線崇德段進入蘇花路廊為漏斗狀路型，車道由雙線變成單線，每逢收假日總被北上車流擠得水泄不通，車龍有時還會回堵至6公里遠的太魯閣大橋，因此，公路總局將在沿線崇德國小至太魯閣大橋北端、順安段至北三棧段及北三棧段至北埔段等區間，視車流情形實施「號誌調控及截流（慢進快出）措施」，警方則在車流湧現且有綿延趨勢時，手控調整順安至北三棧間次要路口三色號誌為閃光號誌，避免車流走停造成沿線交通阻塞。

警方表示，連假期間將與公路總局、警察廣播電台建立通訊群組，即時掌握提供縣內各省道、市區道路最新路況，透過連線警察廣播電台直播，提供用路人知悉，另，各分局員警也會在轄內重要幹道、易壅塞路段、觀光景點等處，編排交通崗彈性執行交通疏導工作，確保交通順暢。