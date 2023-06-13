嘉義縣水上鄉三界埔一帶昨晚發生一起命案。一名吳男因與蔡姓鄰居有嫌隙，拿鐵橇前往蔡男家理論，雙方當場爭執口角演變成互毆，蔡男搶走鐵橇後痛打吳男，直到他倒地不起，吳男最後送醫搶救不治，蔡男則遭到逮捕，經漏夜偵訊後，疑似蔡男日前曾到吳家破壞門窗，還打傷吳父，導致吳男心生不滿，昨晚拿鐵撬去理論，未料卻反遭活活打死。

嘉縣消防局昨天晚間8點19分接獲報到有人鬥毆受傷，到場發現一名吳姓男子已無生命跡象，但身上無明顯外傷，立即將人送到嘉義市聖馬爾定醫院急救，最後吳男急救無效，警方立刻將蔡男並製作筆錄，釐清過程。

警方經過訪查，得知45歲蔡男和46歲吳男常有糾紛，吳男持鐵橇去找蔡男，雙方都有掛彩，由於兩人口角、打鬥聲音激烈，鄰居擔心出事，打電話報警，並通報救護車，送醫後吳男不治，經醫院初步研判，吳男除頭部一處撕裂傷外，有嚴重內出血、肋骨斷裂等情形。目前警方已將蔡男朝殺人罪、過失致死罪嫌偵辦。