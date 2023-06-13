汽車傳動系統製造廠和大工業啟動北美設廠計畫，董事長沈國榮表示，美國南部、墨西哥北部交界，已經逐漸發展成類似底特律，是汽車產業鏈聚集中心，整體環境已臻成熟，和大已重啟美國設廠評估計畫，將在德州、新墨西哥州、亞利桑那州及路易斯安那州四選一，並在3個月到1年內建廠，就近供應美國車廠所需。

和大今日召開股東會，沈國榮表示，過去三年因為疫情，導致全球經濟大亂，物流運輸也受到影響，對汽車零組件來說，因為塞港、缺櫃，必須找尋替代港口出口，這都是前所未有的挑戰，所幸疫情已遠離，供應秩序逐漸穩定，因而趁勢重啟過往的設廠規劃。

沈國榮表示，美國設廠後將供應當地所需。根據和大規劃，隨著各車廠朝電動車轉型，預計半年內決定廠址，至遲2024～2025年內第一期投產，以迎接電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能。

至於台灣工廠則供應中國大陸、越南、泰國及歐洲，其中嘉義五廠新建工程正緊鑼密鼓興建中，預計6月底申請廠房使用執照，第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸。另外大里廠區1088地號千坪土地也於五月底取得建照並同步展開擴廠計畫，預計2024年9月完工，將可重整大里廠區產能配置，提升製程競爭力。

和大同時加速內部轉型，啟動事業群分割計畫，旗下生產齒輪加工設備的「機械事業部」將於9月獨立分割為新創公司，積極投入智慧機械設計與製造領域，同時結合關係企業高鋒公司產銷平台，將朝多元多角化發展，更可共同輔助和大嘉義大埔美園區建構全台最大AI智能化生產線的智慧工廠。