大陸科創板6月13日迎接開板四周年。4年來科創板堅持「硬科技」定位，加快產業集聚和品牌效應顯現，並引領資金流向關鍵領域與節點企業。據東方財富Choice數據統計，截至6月12日，科創板共有上市公司534家，IPO融資總額達8365.17億元（人民幣，下同），分別占同期大陸A股市場的10.26％和16.83％，總市值為6.65兆元，累計成交金額達37.88兆元。

自開板至今，科創板著力支持關鍵核心技術創新，已集聚一批新一代資訊技術、新能源、新材料、高端裝備製造以及生物醫藥等高新技術產業、戰略性新興產業。具體來看，截至6月12日，科創板共上市218家新一代資訊技術公司、108家生物醫藥公司、88家高端裝備製造公司、62家新材料公司、28家節能環保公司和25家新能源公司。此外，還包括1家數位創業產業企業和4家相關服務企業。

根據《證券日報》引述廣西大學副校長、南開大學金融發展研究院院長田利輝看來，在資金支持上，科創板暢通資本生態鏈，實現早期場外資金、專業創投資本、社會公眾資金的全鏈條發展，有力支持高品質科創企業的股權融資。在股權融資提升的同時，科創板上市企業實際上也獲得了債券發行機會和更多的銀行信貸。

同時，科創板公司始終保持高強度研發投入。在2022年合計金額達1312.42億元，年增率32.10％。其中包括亞虹醫藥、海創醫藥等在內的70家公司的研發投入占比超過30％。另一方面，研發隊伍不斷擴容，截至2022年底，科創板研發大軍已超過19萬人，平均每家公司超過370人，占公司員工總數的比例超三成，中國通號、傳音控股等34家公司的研發團隊規模在千人以上。