烏克蘭南部新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩上週（6日）遭到破壞，導致大規模洪水傾瀉而下，已知造成至少10人喪生，42人失蹤，失蹤者包含7名兒童。現在烏克蘭前線有消息指出，頓內茨克西部地區另一座水壩也遭到炸毀，目前尚未傳出傷亡。

綜合《衛報》、著名軍事網站「動力-戰區」（The Drive–WarZone）12日報導，《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）引述烏軍前線部隊發言人謝爾申（Valeriy Shershen），指出頓內茨克（Donetsk）地區西部、莫克里亞利河（Mokri Yaly River）上游Klyuchove村附近俄占區一座小型水壩遭到炸毀，洪水潰堤造成沿岸村莊淹水。

Ukrainian military have said Russia's destroyed another dam to hinder the #Ukraine's offensive. With Ukraine having liberated 4 villages in its eastern Donetsk region, Russian troops are said to have blown up the Klyuchove dam on Mokri Yaly river. https://t.co/TnRoMGakJd pic.twitter.com/lX4ZhvdpWb — Glasnost Gone (@GlasnostGone) June 12, 2023

謝爾申表示，水壩被摧毀是俄羅斯所為，目的是要「阻擋烏克蘭反攻」態勢，但他們的企圖沒有成功。據悉，烏軍目前在該地區取得了反攻以來最大的進展。

外媒指出，截至目前為止，水壩被摧毀的消息仍無法被獨立核實，但根據商業衛星供應商Sentinel Hub提供的縮時攝影畫面，斯塔羅姆利尼夫卡水庫（Staromlynivske Reservoir）的水幾乎都被排空了。

Confirmation for the destruction of the dam of the Staromlynivske Reservoir in Klyuchove, Velyka Novosilka Raion.



Coords: 47.67574, 36.87370



Timelapse shows water has completely retreated from the reservoir. https://t.co/YxZLXkmNun pic.twitter.com/cE07xIU51w — Scil (@scil_int) June 11, 2023

報導強調，目前無法確認水庫為何會見底，俄軍有可能只是打開水閘進行洩洪，實際情形仍有待進一步釐清。