搭乘台鐵通勤的民眾或許知道，台鐵台東站有1隻親人的貓，不時會在車站大廳及出入口處巡視，融化許多人的心，不少旅客就算趕時間，也會特地停下來摸摸牠，台東站今天表示，這隻站貓名叫「小不點」，服務年資超過6年，風雨無阻、全年無休，旅客笑稱「已向勞動部檢舉！」

台東站貓「小不點」6年來全年無休，旅客笑稱要向勞動部檢舉。（蔡旻妤攝）

台東火車站大廳有隻貓常以站長姿態巡視車站四周，看看哪些地方需要服務，台東站表示，這隻是台東站站貓「小不點」，日常服務重點包括巡視車站、監督員工上下班、以眼神關懷旅客、撒嬌磨蹭人類。車站大廳不乏正要搭車的乘客特地停下來和牠拍照，林姓民眾說，一看到牠，心裡瞬間溫暖起來。

台東站員工指出，這隻貓大約6、7年前突然出現，無法確定從何處而來，當初牠有著圓圓的大眼睛及弱小的身軀，因此取名「小不點」，當時由站務人員集資帶牠去看醫生及結紮，牠就此不離不棄地守住台東站，成為站貓直至今日。

台東站貓「小不點」6年來全年無休，旅客笑稱要向勞動部檢舉。（蔡旻妤攝）

員工說，小不點最人稱讚的就是，牠幾乎全年無休，在牠心中沒有所謂的上下班時間，只要牠覺得車站需要牠的時候，牠就會出現，風雨無阻相當敬業。有民眾笑稱，這樣應該違反勞基法了，這事情勞動部知道嗎？

小不點的罐罐、乾糧、貓砂等日常用品是由站務人員集資，牠的可愛不僅擄獲來往旅客的心，更獲台鐵新舊同仁的關愛。不願具名的員工透露，自從小不點在台鐵工作後，衣食無虞，體態逐漸豐滿，未來可能要改名叫大不點了。