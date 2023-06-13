肝臟是個無聲的器官，初期肝病沒有明顯的症狀，一旦出現肝硬化等症狀時，通常已晚期，根據昨日（12日）公布的最新統計，肝癌是國人十大癌症死亡率的第二名。此外，每年有1.2萬多名國人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。營養師提醒，民眾若出現皮膚蠟黃、茶色尿、常常瘀青、腹水等9種症狀，很可能是肝病導致的警訊。

營養師陳怡錞在其臉書表示，肝臟是無聲的器官，初期肝病無明顯的症狀，容易為人輕忽，因此，很多肝硬化、肝癌患者發現時，通常已屬晚期階段。民眾平時應提高警覺，若出現下列9症狀，可能是肝病、甚至肝癌的警訊。

1. 面色暗沉、皮膚蠟黃

2. 消化不良、食慾不振

3. 噁心嘔吐

4. 疲憊倦怠

5. 不明出血、常常瘀青

6. 小便茶色

7. 貧血、掌心泛白

8. 脂肪肝、肝炎病毒

9. 腹水

她並建議，民眾飲食上可多攝取6種護肝好食物，因為肝臟解毒系統需要大量營養素參與，包括胺基酸、維生素B群、A、C、E等，以利肝臟能順利解毒。這6種食物包括優質蛋白質、彩虹顏色蔬果、維生素B群、卵磷脂、天然辛香料、益生菌。