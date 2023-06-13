高雄一名軍人前年5月想追求一名女子，2人某次約會後，他趁對方在副駕駛座睡著，偷偷親嘴又摸對方身體，女子驚醒後，他又用身體壓制對方，拉對方的手幫自己手淫，事後挨告還辯稱是女方暗示誘惑，女子一度氣到大罵「當時就當場捏爆」，法官判男子一年徒刑，需賠15萬。

男子因有意追求女子，前年5月5日晚間約對方外出逛街，回家時趁女子在副駕駛座睡著，他先把車停在某處空地上，偷偷撫摸及親女子嘴巴、臉、脖子等部位，對方驚醒後抗拒，他竟用身體強押對方，右手強行抓住對方雙手，左手伸入女子外褲撫摸陰部，再強拉女子右手握住他的陰莖來回抽動至射精。

女子事後不甘受辱，通知同住友人報警，員警當場扣得沾有被告精液的衛生紙；女子偵訊時表示，她屢次被對方約出門，但她對男子沒有好感，當天她驚醒時發現對方在親她臉跟脖子，隨即大吼「不要」、「我要下車」，仍遭硬上；男子則辯稱，當時女方睡著越睡越靠向他，他以為是暗示，強調雙方是兩情相悅，強調「如果女生不願意，在那種情境下男生會無法勃起，更不會射精」。

女子聽聞後男子的辯詞之後，氣到大罵「後悔當時就當場捏爆」，法官審酌女子、女子室友說詞，認定男子性侵惡行，而男子始終否認此事，又未與對方談和解並取得原諒，依強制猥褻罪成立判處1年徒刑。另外男子也須賠給女方精神賠償15萬，可上訴。