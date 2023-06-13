新北板橋一家幼兒園日前爆出餵藥案，衛福部醫福會今公布最新檢測結果，截止昨日共有27名幼童就醫，其中2人出現失眠、焦慮、易怒的情形。27人中，有26人接受檢測，第1批14人日前檢測陰性，第2批12人的結果今日也出爐，均為陰性，沒有毒物反應。

醫福會執行長林慶豐表示，6月8日開始，衛福部責成台北醫院關懷新北幼兒園事件，知道昨日，共接獲96通電話諮詢，其中有31通電話關心毛髮檢測的問題，已留下電話，希望儘快轉達有能力的單位做檢測。目前國內有3處地方可做毛髮檢測，包括北榮、中山醫學大學醫院，以及法務部調查局。

林慶豐表示，到台北醫院就醫的孩童，截至昨天共有27人，經臨床判斷後，每位都會留下尿液，以利接受尿液檢測。看診的孩童中，有2人出現失眠、焦慮、易怒的情形，兒科醫師會轉介兒童精神科醫師、心理師協助。

針對尿液檢測結果，林慶豐表示，經醫師判斷、了解結束需求後，共檢測26人，第1批14人均為陰性，第2批12人原本希望昨天會有結果，但因機器關係，今日才出爐，巴比妥的測試均為陰性，沒有毒物的反應，希望家長放心。檢測結果都需要和臨床狀況做比對，醫師會再判斷後續如何處理。